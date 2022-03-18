Заяви російської сторони щодо перемовин – це лише їхні запити. Вони прагнуть спровокувати напругу в медіа, - Подоляк

Заяви російської сторони демонструють їхні запити на мають на меті провокування напруги в медіа.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайлов Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Статус щодо переговорів. Заяви російської сторони – це лише їхні запити. Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа. Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами", - зауважив він.

Як повідомлялося, сьогодні глава російської делегації на перемовинах Мединський зазначич, що Київ та Москва максимально зблизили позиції щодо нейтрального статусу України.

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