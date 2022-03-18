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Заяви російської сторони щодо перемовин – це лише їхні запити. Вони прагнуть спровокувати напругу в медіа, - Подоляк

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Заяви російської сторони щодо перемовин – це лише їхні запити. Вони прагнуть спровокувати напругу в медіа, - Подоляк
Заяви російської сторони демонструють їхні запити на мають на меті провокування напруги в медіа.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайлов Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Статус щодо переговорів. Заяви російської сторони – це лише їхні запити. Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа. Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами", - зауважив він.

Як повідомлялося, сьогодні глава російської делегації на перемовинах Мединський зазначич, що Київ та Москва максимально зблизили позиції щодо нейтрального статусу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша ключова пропозиція на перемовинах з РФ - гарантії безпеки. Ми всі вивчили сумний досвід Будапештського меморандуму, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Совестно за Брата
  • Планшет Студента
    Привіт, світе!



    Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.



    Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.



    Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?



    Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.



    Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.



    Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.



    Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.



    Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні



    Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться. (С)
  • Татьяна Волга
    Но суть договора с нашей стороны так не кто и не раскрыл......почему?
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