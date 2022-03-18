Британський лорд Карлайл пропонує внести урядові структури Росії до списку терористичних організацій

Грунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський флот, Військово-космічні сили та політична партія "Єдина Росія" мають бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Guildhall заявив член Палати Лордів парламенту Великобританії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом із законодавства Сполученого Королівства Великобританії у сфері тероризму.

"З того, що ми бачимо по фотографіях та іншими доказами, зрозуміло, що Росія є терористичною державою, стільки ж терористичною, як і найбільші недержавні організації, такі як "Аль-Каїда" та ІДІЛ", — заявив він.

"На мій погляд, окремі структури російської держави, такі як армія, Військово-морський флот Росії, Військово-повітряні сили Росії та партія Путіна мають бути окремо внесені до списків терористичних структур, у тому числі до відповідних списків таких країн, як США та Великобританія . Це означатиме, що кожен постачальник матеріальних засобів цим структурам розглядатиметься та переслідуватиметься як причетний до терористичної діяльності", — вважає британський політик.

"Реалізація визнання терористичними організаціями має бути виконана у найкоротші рядки. Таке визнання буде підтвердженням статусу Путіна та Росії як "ізгоя" у світовому співтоваристві, яке поділяють більшість обраних політиків та громадян цих держав", - додав він.

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