Британський лорд Карлайл пропонує внести урядові структури Росії до списку терористичних організацій
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Guildhall заявив член Палати Лордів парламенту Великобританії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом із законодавства Сполученого Королівства Великобританії у сфері тероризму.
"З того, що ми бачимо по фотографіях та іншими доказами, зрозуміло, що Росія є терористичною державою, стільки ж терористичною, як і найбільші недержавні організації, такі як "Аль-Каїда" та ІДІЛ", — заявив він.
"На мій погляд, окремі структури російської держави, такі як армія, Військово-морський флот Росії, Військово-повітряні сили Росії та партія Путіна мають бути окремо внесені до списків терористичних структур, у тому числі до відповідних списків таких країн, як США та Великобританія . Це означатиме, що кожен постачальник матеріальних засобів цим структурам розглядатиметься та переслідуватиметься як причетний до терористичної діяльності", — вважає британський політик.
"Реалізація визнання терористичними організаціями має бути виконана у найкоротші рядки. Таке визнання буде підтвердженням статусу Путіна та Росії як "ізгоя" у світовому співтоваристві, яке поділяють більшість обраних політиків та громадян цих держав", - додав він.