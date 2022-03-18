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Маріуполь продовжує бути українським містом. Боротьба триває! Чекаємо підходу основних сил", - полк "Азов". ВIДЕО

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Окупанти зрівнюють Маріуполь із землею. По місту постійно працює ворожа авіація й артилерія. Однак захисники міста тримають оборону, щодня знищуючи ворожу техніку і живу силу. Необхідне підкріплення і деблокада міста.

Я повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні сказав заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, друг Калини

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"У місті тривають вуличні бої. Ворожа авіація та артилерія працює без упину. Місто зрівнюють з землею. Орки розстрілюють тих, хто був пов'язаний з армією, беруть людей в заручники. В Маріуполі продовжують розбирати завали в драматичному театрі. Кількість тих, хто загинув від цинічного злочину РФ, досі невідома. Обоорнці міста продовжують боротьбу, мужньо тримають оборону. У тому числі воюють трофейною зброєю.

Ми чекаємо приходу основних сил та деблокади міста. Щодоби українськими військовими знищується десяток бронетехніки та багато живої сили противника. Я хочу, щоб вся Україна пишалася героїчною боротьбою захисників міста, розповідали це на весь світ", - сказав він.

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Паламар наголосив на тому, що Маріуполь потрібен Путіну для того, щоб показати слабкість нашої держави, зробити сухопутний коридор в Крим. Також він заявив, що Маріуполь потрібен Путіну для того, щоб приховати кількість жертв серед цивільного населення, "адже те, що вам кажуть, значно відрізняється від реальності".

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Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Маріуполь був, є і буде українським!
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    Давайте згадаємо, що путін говорив в тій промові, де він обгрунтовував війну проти України.
    Він говорив, що, якщо Україна вступить в НАТО, то:
    В Україні поставлять натівські ракети.
    В Україні є аеродроми поруч з росією, і з цих аеродромів НАТО зможе здіснювати вильоти своєю авіацією на територію росії.
    З України нато засобами радіо-локації зможе відстежувати всю територію росії.
    І це, нібито, загрожує безпеці росії.
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    Давайте тоді подивимось зі сторони України.
    В росії стоять ракети, які вона може використовувати проти України (і використовує).
    В росії є аеродроми поруч з Україною, з яких може здійснюватись (і здіснюється) виліт російської авіації проти України.
    росія поряд з Україною засобами радіо-локації відстежує територію України.
    Це все загроза безпеці України!
    Хай росія від цього всього відмовиться.
  • СТАС ЧОРНИЙ
    Ну вже немає сил слухати і дивитись інфу про Маріуполь. Хіба командувач не бачить як там ТЯЖКО,майже другий ДАП,чогось хочеться ВІРИТИ,що щось придумають з допомогою. Там найтяжче,там не воїни,там КІБОРГИ!!! Молюсь за цих ВОЇНІВ!!!!
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