Маріуполь продовжує бути українським містом. Боротьба триває! Чекаємо підходу основних сил", - полк "Азов". ВIДЕО

Окупанти зрівнюють Маріуполь із землею. По місту постійно працює ворожа авіація й артилерія. Однак захисники міста тримають оборону, щодня знищуючи ворожу техніку і живу силу. Необхідне підкріплення і деблокада міста.

Я повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні сказав заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, друг Калини

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"У місті тривають вуличні бої. Ворожа авіація та артилерія працює без упину. Місто зрівнюють з землею. Орки розстрілюють тих, хто був пов'язаний з армією, беруть людей в заручники. В Маріуполі продовжують розбирати завали в драматичному театрі. Кількість тих, хто загинув від цинічного злочину РФ, досі невідома. Обоорнці міста продовжують боротьбу, мужньо тримають оборону. У тому числі воюють трофейною зброєю.

Ми чекаємо приходу основних сил та деблокади міста. Щодоби українськими військовими знищується десяток бронетехніки та багато живої сили противника. Я хочу, щоб вся Україна пишалася героїчною боротьбою захисників міста, розповідали це на весь світ", - сказав він.

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Паламар наголосив на тому, що Маріуполь потрібен Путіну для того, щоб показати слабкість нашої держави, зробити сухопутний коридор в Крим. Також він заявив, що Маріуполь потрібен Путіну для того, щоб приховати кількість жертв серед цивільного населення, "адже те, що вам кажуть, значно відрізняється від реальності".