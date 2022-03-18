"Ви їсте цей кривавий шоколад, щоб росіяни убивали українських дітей": Подоляк назвав компанії, які продовжують працювати в РФ та фінансувати війну проти України

Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, як боротись із компаніями, які продовжують працювати на території Росії.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

​​"Директори Danone, Nestle, Unilever та P&G завжди воліли у своїх рекламних кампаніях використовувати усміхнених дітей. Адже це ідеальна цільова аудиторія. Таке собі створення ілюзії сімейної теплоти. Одразу й наповал. Споживач танув і купував товар.



Гадаю, зараз рекламні кампанії цих "продавців смерті" мають бути побудовані на чорно-білих знімках загиблих українських дітей. Крупним планом. З жахливими деталями. З мертвими очима. Щоб буквально шокувало й назавжди вкарбовувалося у пам'ять мільйонів споживачів по всьому світу. І з гаслами відповідними: "Ви їсте цей кривавий шоколад, щоб росіяни із задоволенням убивали цих українських дітей!"



Так от, відтепер і назавжди запам'ятайте, що всі ці мерзенні бренди навмисне, добровільно, з великою жадібністю оплачували криваву війну росіян проти України", - наголосив він.

Подоляк закликав всіх назавжди запам'ятати назви цих компаній, які стали синонімами зла.

"Потрібні системні юридичні претензії в усіх юрисдикціях до цих фірм-людожерів, які фінансують масові вбивства. Вкрай потрібні протести у країнах/містах, де розташовані головні офіси цих компаній. І кабінети, у яких сидять СЕО, що запливли жиром. Просто, щоб вони ходили з переляканими фізіономіями і щоб їхня репутація була зруйнована. Треба розхитувати цих циніків. Як ні, то крові буде багато", - зазначив радник глави ОП.

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