Людям у містах на лінії бойових дій безкоштовно роздаватимуть ключові соціальні продукти, - Шмигаль

Держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти та безкоштовно їх роздаватиме людям в містах, які опинились в оточенні чи на лінії бойових дій.

Про це у відеозверненні заявив глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо допустити, аби українці залишилися без їжі, тому держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти. Ці продукти будуть безкоштовно від завтра роздаватись людям в тих містах, які вже опинилися в оточенні або знаходяться на лінії бойових дій.

Як це буде відбуватися? Ми сформували перелік ключових соціальних продуктів: від круп та зерна до консервів та олії. Міністерство розвитку громад та територій у щоденному режимі формує перелік міст, куди цю продукцію треба доставити.

Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст", - пояснив прем'єр.

За словами Шмигаля, "Укрзалізниця" закуповує продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозить їх по регіонах.

"Щодо доставки в тимчасово окуповані населені пункти, то будемо залучати міжнародні гуманітарні організації. Ще раз підкреслю, що роздача відповідних продуктів буде відбуватися безкоштовно для людей. Уряд вже виділив "Укрзалізниці" 18 млрд грн на реалізацію цього та інших завдань.

Відповідна програма також стимулюватиме розвиток власного українського виробництва харчових продуктів, а харчова промисловість зараз стає одним із ключових секторів економіки", - підсумував глава уряду.

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