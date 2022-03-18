Не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. Оточення Путіна навряд зацікавлене в ядерній загрозі, - генерал армії США Ходжес

Оточення Путіна насправді не зацікавлене в ядерній загрозі, до того ж, президент РФ навряд чи зможе сам використати ядерну зброю.

Про це в інтерв'ю DW заявив генерал США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ми надаємо надмірного значення російським погрозам про розширення кордонів війни і про ядерну зброю. Я не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. По-перше, Путін не зможе зробити це сам, і я не вірю, що люди, які його оточують, насправді зацікавлені в ядерній загрозі", - сказав він.

За словами Ходжеса, через це ми ніби відмовляємось від більш рішучих дій.

"Ми занадто багато говоримо про те, що ми не можемо і чого не будемо робити. І недостатньо про те, що ми можемо зробити", - підсумував він.

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