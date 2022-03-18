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Не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. Оточення Путіна навряд зацікавлене в ядерній загрозі, - генерал армії США Ходжес

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Не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. Оточення Путіна навряд зацікавлене в ядерній загрозі, - генерал армії США Ходжес
Оточення Путіна насправді не зацікавлене в ядерній загрозі, до того ж, президент РФ навряд чи зможе сам використати ядерну зброю.

Про це в інтерв'ю DW заявив генерал США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ми надаємо надмірного значення російським погрозам про розширення кордонів війни і про ядерну зброю. Я не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. По-перше, Путін не зможе зробити це сам, і я не вірю, що люди, які його оточують, насправді зацікавлені в ядерній загрозі", - сказав він.

За словами Ходжеса, через це ми ніби відмовляємось від більш рішучих дій.

"Ми занадто багато говоримо про те, що ми не можемо і чого не будемо робити. І недостатньо про те, що ми можемо зробити", - підсумував він.

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Топ коментарі

  • Александр Карин
    Як показує час, яйця є лише у ЗСУ.
  • Urs
    Вчора з'явилась інформація про скерування до нас чергової «1000 чеченських добровольців», якими буде командувати помічник Кадирова Апта Алаудінов. З Південної Осетії в Україну вже прямують загони проросійських добровольців, які планують діяти на територіях «ЛДНР». На додачу, вірменський полковник Хачик Асрян, командир добровольчого загону «Вірменські орли», написав листа Путіну, в якому попросив дозволу разом з російською армією «сражаться против Запада в лице НАТО и властей Украины, оказывавших военную, экономическую и моральную поддержку Азербайджану». І це все на додачу до вже наявних чи анонсованих кадирівців, сирійців, африканців, які прийшли насаджувати «русский мир» в Україну.

    В цих умовах варто згадати українські заклики, що останнім часом активно лунають в адресу Грузії, Молдавії та сирійської антиасадівської опозиції - є гарний час почати повертати своє, користуйтесь, поки ЗСУ перемелюють в Україні всі ці інтернаціональні необільшовистські загони.
  • Дин Проффитт
    многие не верили что Пукин нападёт на Украину ...
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