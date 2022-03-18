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Нідерланди та Німеччина направлять до Словаччини три системи ППО Patriot

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Нідерланди та Німеччина направлять до Словаччини три системи ППО Patriot
Уряд Нідерландів заявив, що направить систему протиракетної оборони Patriot в Сліач, Словаччина. Це робиться в рамках зусиль НАТО з посилення протиповітряної оборони в Східній Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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"Погіршення ситуації з безпекою в Європі в результаті російського вторгнення в Україну робить цей внесок необхідним", - йдеться в заяві міністра оборони Кайсі Оллонгрен.

У заяві йдеться, що Німеччина також відправляє дві системи Patriot до Словаччини.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Гайдарченко
    С-300 мы вас ждём, у вас куча работы
  • Мобильный крематорий
    Нет. Украине ничего не дадут. Поставки оружие прекратились. Запад скоро снимет со свинарника санкции, НАТО развалится, а ЕС будет проситься в одкб
  • Планшет Студента
    Про сарказм чули? Так це він.
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