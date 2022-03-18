Нідерланди та Німеччина направлять до Словаччини три системи ППО Patriot

Уряд Нідерландів заявив, що направить систему протиракетної оборони Patriot в Сліач, Словаччина. Це робиться в рамках зусиль НАТО з посилення протиповітряної оборони в Східній Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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"Погіршення ситуації з безпекою в Європі в результаті російського вторгнення в Україну робить цей внесок необхідним", - йдеться в заяві міністра оборони Кайсі Оллонгрен.

У заяві йдеться, що Німеччина також відправляє дві системи Patriot до Словаччини.