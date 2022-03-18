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Російські окупанти прагнуть позбавити українців зв'язку, - Держспецзв'язок

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Російські окупанти прагнуть позбавити українців зв'язку, - Держспецзв'язок
Війська РФ чинять диверсії на обʼєктах телекомунікаційної інфраструктури, здійснюють авіаракетні удари та використовують засоби радіоелектронної боротьби.

Про це у Telegram повідомляє Оператори та провайдери усіма можливими силами й засобами продовжують забезпечення українців звʼязком Держспецзв'язок, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупант прагне українців позбавити звʼязку – це ще одна інформаційно-психологічна операція, яку проводить ворог з метою посіяти паніку, страх та поширити дезінформацію. Усе це потрібно ворогу для того, аби приховати інформацію про ганебну поразку, яку Збройні Сили України завдають окупантам.

Для цього ворог чинить диверсії на обʼєктах телекомунікаційної інфраструктури, здійснює авіаракетні удари та використовує засоби радіоелектронної боротьби. Україна має гідну відповідь і на ці дії орків", - йдеться в повідомленні.

Оператори та провайдери усіма можливими силами й засобами продовжують забезпечення українців звʼязком.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    українці без звязку виходять на вулиці, їм нічого робити, вони беруть автомати і ідуть воювати.
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Цапа виповз до річки,
    Що зветься Дніпром,
    Куля дупу пробила,
    В землю вткнувся їбл....м.
    Як тебе не любити,
    Київе мій.
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