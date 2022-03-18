Не "паляницею" єдиною: РНБО радить слова для виявлення російських окупантів
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Рада нацбезпеки та оборони радить низку слів для виявляння ворожих ДРГ.
Про це у Twitter повідомляє пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
"Слова, які швидко виявлять НЕ носія української мови за вимовою: паляниця, молодиця, світлиця, нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень та багато інших. Доповнюймо свій словник, допомагаймо ЗСУ нищити ворога!" - йдеться в повідомленні.
"Один із найпростіших способів виявлення ДРГ - повторення підозрілою особою українських слів, до яких непристосована "російськомовна щелепа". "Шиболет" - своєрідний мовний пароль, за допомогою якого можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною" - додали в РНБО.