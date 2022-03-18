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Зеленський обговорив з Мішелем перспективи вступу України в ЄС

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Зеленський обговорив з Мішелем перспективи вступу України в ЄС
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у президентському твіттері. 

"Продовжив перемовини з керівництвом ЄС. Обговорили з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем подальшу підтримку України в протидії агресії РФ, посилення антивоєнної коаліції, перспективи відновлення миру в Україні. Окрема увага – нашому руху до членства в ЄС", - відзначається у повідомленні. 

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