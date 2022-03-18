Конституційні формулювання щодо НАТО будуть обговорюватися, - Стефанчук

Формулювання щодо євроатлантичних прагнень України обговорять після закінчення переговорів щодо припинення війни.

Про це в ефірі телемарафону заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися до якого шляху будуть йти переговорники і тоді вже відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватиме Конституцію у цій частині", - пояснив він.

За словами Стефанчука, для України важливо, щоб за результатами цих домовленостей, насамперед, було відновлено безпеку та отримано гарантії безпеки функціонування нашої країни.

"Тому ми чекатимемо, яка формула буде закладена в переговорному процесі і, безумовно, приєднуватимемось до її обговорення

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