Уряд створює "найшвидшу митницю" у світі, - Шмигаль
Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відеозвернення, опублікованого у Телеграмі глави уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд прийняв рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур. Ми ставимо мету створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до митного та податкового кодексів. За декларативним принципом", - зазначив Шмигаль.
За його словами, той, хто хоче залишатися на загальній системі, сплачує лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин.
Ті, хто просто хоче везти товар в Україну без будь-якого митного оформлення, — завчасно заповнює ВМД декларацію і проїжджає.
Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод.
Прем’єр нагадав, що Постанову Кабміну вже ухвалено. "Очікуємо, що Верховна Рада якнайшвидше звільнить від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть в Україну", - сподівається Шмигаль.
"Разом із податковими пільгами, застосування яких уже підтримала Верховна Рада, названі кроки створюють надзвичайно потужні стимули для підтримки існуючого бізнесу й навіть для відкриття нових підприємств", - наголосив голова уряду.