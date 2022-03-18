Я не планую розміщувати в Білорусі ядерну зброю,- Лукашенко

Білорусь не планує розташовувати жодні види ядерних озброєнь на своїй території. Водночас Олександр Лукашенко назвав умову, за якої країна може переглянути свою позицію.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Sputnik.

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"Я не планую розміщувати тут ядерну зброю, виробляти тут ядерну зброю, створювати і використовувати цю ядерну зброю проти будь-кого. Такого ніколи не було в планах білоруського керівництва і в моїх планах", - заявив Лукашенко.

Водночас як зауважив Лукашенко, якщо, нібито, США, Франція та Британія розташують ядерну зброю в безпосередній близькості до Білорусі, наприклад на території Польщі, Литви або ж України - його країні доведеться вимагати від голови Кремля Володимира Путіна повернути зброю, яку колись було передано Росії.

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