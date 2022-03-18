Нерухомість російського мільярдера Мордашова арештували в Італії
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Маріо Драгі.
Операція була частиною великої західної кампанії з покарання багатих росіян, пов'язаних із президентом путіним, після вторгнення росії в Україну 24 лютого.
Вже вдруге цього місяця активи Мордашова, який вважається найбагатшою людиною Росії, були заарештовані в Італії.
4 березня поліція конфіскувала його 65-метрову яхту Lady M, вартість якої становить 65 мільйонів євро.
56-річний Мордашов є сталеливарним магнатом, статки якого оцінюються в 29,1 мільярда доларів.
За останні два тижні італійська поліція конфіскувала вілли та яхти на суму понад 780 мільйонів євро у семи багатих росіян, які були внесені до списків санкцій Європейського Союзу після нападу Росії на Україну.
Найціннішим активом, вилученим на даний момент, є суперяхта, що належить мільярдеру Андрію Мельниченку вартістю близько 530 мільйонів євро. Вона була конфіскована в північному порту Трієста минулої суботи.