Нацгвардійці зупинили наступ військ РФ на Рубіжне: Знищено близько двох десятків російських окупантів

Військовослужбовці Національної гвардії спинили наступ путінських вбивць зі сторони тимчасово окупованої Старої Краснянки на українське Рубіжне, що на Луганщині.

Про це НГУ повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час бою вони знищили два десятки російських окупантів та змусили їх відступити. Війська ворога супроводжували свої наступальні дії сорокахвилинним обстрілом міста з мінометів та ствольної артилерії.

Сьогодні ж від можливої трагедії Східну Європу відділяє лише мужність українських оборонців міста, які руйнують злочинні плани новітніх варварів", - йдеться в повідомленні.

Наразі у Рубіжному, у перервах між обстрілами, триває евакуація населення, відсутні світло, вода, газ, тепло та мобільний зв’язок. Існують величезні проблеми з підвезенням гуманітарної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську. ФОТО