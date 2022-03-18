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Нацгвардійці зупинили наступ військ РФ на Рубіжне: Знищено близько двох десятків російських окупантів

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Нацгвардійці зупинили наступ військ РФ на Рубіжне: Знищено близько двох десятків російських окупантів
Військовослужбовці Національної гвардії спинили наступ путінських вбивць зі сторони тимчасово окупованої Старої Краснянки на українське Рубіжне, що на Луганщині.

Про це НГУ повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час бою вони знищили два десятки російських окупантів та змусили їх відступити. Війська ворога супроводжували свої наступальні дії сорокахвилинним обстрілом міста з мінометів та ствольної артилерії.

Сьогодні ж від можливої трагедії Східну Європу відділяє лише мужність українських оборонців міста, які руйнують злочинні плани новітніх варварів", - йдеться в повідомленні.

Наразі у Рубіжному, у перервах між обстрілами, триває евакуація населення, відсутні світло, вода, газ, тепло та мобільний зв’язок. Існують величезні проблеми з підвезенням гуманітарної допомоги.

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Топ коментарі

  • Огусто
    - Онуче, пам'ятай, за кожного двухсотого москаля, буду платити тобі 100 доларів.
    - Добре діду.
    за два тижня.
    - Онуче, ну як ти, що там? Є двухсотий?
    - Діду пожди но сі трохов, я зателефоную повідомлю коли буде. Зараз тільки но 198
  • Олександр Дніпро
  • Планшет Студента
    Ви усі тут здохнене, москалі.
    ГЕТЬ УСІ!
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