Компанія Metro, яка не пішла з РФ, погрожує українському офісу відключенням від централізованих закупівель, - Дубілет

Компанія Metro, яка досі не хоче іти з Росії, погрожує українському офісу відключенням від централізованих закупівель та поставок товару.

Про це у Telegram повідомив ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Український офіс Metro з першого дня війни почав звертатись до німецького офісу із вимогою закрити бізнес в росії. Спочатку вони отримали у відповідь бла-бла листа про те, що вони не вважають, що їхні продажі у рф мають вплив на війну. І взагалі, мовляв, вони жертвують гроші в ООН", - йдеться в повідомленні.

За словами Дубілета, також німецький офіс почав загрожувати українському офісу, що якщо вони не припинять тиск, то Україну буде відключено від централізованих закупівель та поставок товару, що взагалі може призвести до повної зупинки бізнесу в Україні.

"Ми спілкуємося з нашими колегами з кампусу в Дюссельдорфі на різних рівнях - вони стверджують, що рішення залишатися в росії Рада директорів приймала одноосібно, без будь-якого обговорення ні зі співробітниками, ні з інвесторами. Всіх просто поставили перед фактом", - сказали в компанії.

"Варто також зазначити, що у 2014 році METRO AG прийняла рішення просто перереєструвати 2 ТЦ МЕТРО у Криму (Сімферополь та Севастополь) на окрему юридичну особу в рф, щоб уникнути санкцій", - повідомив ексміністр.

Дубілет розповів, що завтра у Дюссельдорфі планується мітинг та закликав небайдужих приєднатись. Початок о 13:00 біля дюссельдорфського ландтагу.

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