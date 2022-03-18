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Китай розглядає можливість військової підтримки Росії, - Politico

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Китай розглядає можливість військової підтримки Росії, - Politico
Лідери ЄС мають "дуже надійні докази" того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії. Євросоюз застерігає Китай від постачань зброї, погрожуючи потенційними торговельними обмеженнями.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Лідери ЄС мають дуже надійні докази того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії. Усі лідери обізнані про те, що відбувається", - сказав високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності.

Про яку допомогу просила Москва, джерело не повідомило. "Ми стурбовані тим, що Китай заграє з росіянами", - додав він.

Чиновник наголосив, що ЄС "встановить торговельні бар'єри щодо Китаю", якщо Пекін виконає запит Росії. Він додав, що санкції - "це єдина мова, яку Пекін розуміє".

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Топ коментарі

  • Александр Петров fb6b30c7
    Это может быть выбросом. Достаточно посмотреть кому принадлежит Politico
  • Дин Проффитт
    Брехня .Китай официально заявил что поддерживать Раху не будет .
  • Gozzalik salonu
    В понедельник биржи китайские обвалятся опять процентов на 10
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