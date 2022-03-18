Китай розглядає можливість військової підтримки Росії, - Politico

Лідери ЄС мають "дуже надійні докази" того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії. Євросоюз застерігає Китай від постачань зброї, погрожуючи потенційними торговельними обмеженнями.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Лідери ЄС мають дуже надійні докази того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії. Усі лідери обізнані про те, що відбувається", - сказав високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності.

Про яку допомогу просила Москва, джерело не повідомило. "Ми стурбовані тим, що Китай заграє з росіянами", - додав він.

Чиновник наголосив, що ЄС "встановить торговельні бар'єри щодо Китаю", якщо Пекін виконає запит Росії. Він додав, що санкції - "це єдина мова, яку Пекін розуміє".

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