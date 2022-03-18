Російські боти поширюють фейки про "небезпеку у Запоріжжі", чим зривають евакуацію з Маріуполя, - Центр протидії дезінформації

У соцмережах російські боти поширюють фейк про те, що маріупольцям не потрібно залишати місто та їхати до Запоріжжя. Такими повідомленнями вони зривають евакуацію з міста.