Українська кіноакадемія виключила режисера Лозницю зі свого складу і просить світ не позиціонувати його представником української культури

Рішенням Правління і Наглядової ради Української кіноакадемії Сергій Лозниця виключено зі складу Української кіноакадемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Кіноакадемії.

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У повідомленні сказано, що Україна нині захищається на всіх фронтах, тому кожен українець зараз є амбасадором своєї країни.

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"Особлива відповідальність зараз лежить на фахівцях із креативних індустрій, яких добре знають за кордоном. Їхня позиція повинна бути чітка і однозначна, - йдеться у тексті.

Режисер Сергій Лозниця неодноразово підкреслював, що вважає себе космополітом, "людиною світу". Проте зараз, коли Україна з усіх сил боронить свою незалежність, ключовим поняттям у риториці кожного українця повинна бути його національна ідентичність. І тут не може бути жодних компромісів чи напівтонів.

Окрім того, нещодавно фільми Сергія Лозниці були включені до програми кінофестивалю російського кіно у французькому місті Нант під назвою "Від Львова до Уралу". У час кривавої повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, це абсолютно неприпустимо.

Українська кіноакадемія вже закликала світову кіноспільноту до бойкоту російського кінематографа. Ми постійно закликаємо увесь світ розмежовувати українську та російську культури та не ототожнювати їх. Для нас важливо, щоб усі члени Української кіноакадемії розділяли цю позицію і називали речі своїми іменами, проявляючи у своїх переконаннях чіткість і твердість.

Ми звертаємось до світової спільноти з проханням не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери".

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