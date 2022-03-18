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Оборона Києва готова гідно зустріти ворога та відправити його в пекло, - ОВА

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Оборона Києва готова гідно зустріти ворога та відправити його в пекло, - ОВА
Захисники Києва повністю контролюють ситуацію та готові дати відсіч російським окупантам.

Про це під час брифінгу заявив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові гідно зустріти ворога та відправити його в пекло. Особливо надихає настрій бійців, які готові стояти до останнього подиху та останнього патрона. Ситуація в області контрольована", - зазначив він.

За словами Павлюка, найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, міста Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Дмитрівська громада, Макарів, північ Вишгородського району та території трьох громад Броварського району.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • DmitrySviridon ad49c275
    Чем сильнее Украина защищается, тем больше мир помогает! А если власти сейчас пойдут на договоренности и капитуляцию, то это не будет выполняться народом Украины, а подписанты будут признаны государственными изменниками и будут отвечать по всей суровости наказания перед народом Украины!
  • Саня Санев 180eb1c1
    Спочатку арестович тепер ось ця тварина.
    Стефанчук допустив зміну Конституції в частині руху до НАТО
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