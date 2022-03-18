Кулеба та Блінкен обговорили зусилля щодо припинення війни РФ проти України
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив з Ентоні Блінкеном про зусилля щодо припинення жорстокої агресивної війни Росії проти України та численних військових злочинів. Для цього вкрай важливо й надалі зміцнювати обороноздатність України, посилювати тиск на Росію та використати всі доступні дипломатичні інструменти", - йдеться в повідомленні.