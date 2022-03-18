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Кулеба та Блінкен обговорили зусилля щодо припинення війни РФ проти України

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив з Ентоні Блінкеном про зусилля щодо припинення жорстокої агресивної війни Росії проти України та численних військових злочинів. Для цього вкрай важливо й надалі зміцнювати обороноздатність України, посилювати тиск на Росію та використати всі доступні дипломатичні інструменти", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Дин Проффитт
    просто так её уже не остановить .Слишком далеко это всё зашло . А на капитуляцию Раха просто так не пойдёт .Её нужно обезглавить и сделать нищей .Тогда будет шанс остановить войну на границе Украины и Рахи .
  • сидней
    добавлю_разоружить и запретить ей иметь любое вооружение на100лет
  • Саня Санев 180eb1c1
    Після сьогодняшнього пердьожу Арестовича в напрямок НАТО, Конституції і Порошенка, поділюся своєю думкою. Зараз обороною країни керують фахові, професійні військові, справжні майстри і герої.
    Не Арестовичі, не ********* з Хламідіями і не ОПа. Потужна сила ЗСУ і тероборони
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