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Війська РФ почали робити земляні насипи для захисту позицій біля Києва. ФОТО

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Російські окупанти почали робити земляні насипи для захисту військових позицій на північний захід від Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать супутникові знімки.

На нових супутникових знімках видно захисні вали навколо російської військової техніки в районі Озер і авіабази Антонов.

У селах Здвижівка і Берестянка, розташованих далі на північний захід, також можна побачити додаткову російську військову техніку і деякі споруди насипів.

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Війська РФ почали робити земляні насипи для захисту позицій біля Києва 01

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Топ коментарі

  • J Jack 9877a296
    Русофашисты готовятся к земле.
  • Green sheet
    Байрактаров бы нам побольше
  • Green sheet
    И американские дроны-камикадзе как раз пригодятся. Плохо что у нас так и не начали массово выпускать дроны-камикадзе. 8 лет только пи****ли и хвастались.
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