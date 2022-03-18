Байден їде до Європи: зустрінеться з кількома європейськими лідерами, відвідає саміти НАТО та ЄС

Представник Білого дому Джен Псакі розповіла про деталі поїздки президента США Джо Байдена до Європи, що відбудеться у другій половині наступного тижня.

За її словами, "в середу (Байден) вирушить до Брюсселя, де в четвер відвідає надзвичайний саміт НАТО", - повідомила вона журналістам, - передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас президент США "відвідає саміт Європейської Ради, щоб обговорити загальне занепокоєння у зв'язку з ситуацією в Україні".

Пізніше в четвер Байден відвідає скликану Німеччиною зустріч "Групи семи".

За словами Псакі, під час запланованих зустрічей у Європі також обговорюватиметься тема зближення Китаю з Росією.

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