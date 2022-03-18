Через обстріли на Луганщині немає безпечного населеного пункту, - глава ОВА Гайдай

Критична інфраструктура на Луганщині вщент розбита.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпекова ситуація дуже складна, тому що обстріли постійно йдуть по всій області. Немає безпечного населеного пункту. Щодо гуманітарного питання – вся критична інфраструктура вщент розбита. Ремонтники намагаються з останніх можливостей якось щось там скручувати, перекидувати, підключати. Але з кожним днем це вдається важче і гірше, тому що розбиваються підстанції, розбиваються генератори, розбиваються насосні станції. Тобто вже майже ні з чого ліпити", - зазначив він.

За словами Гайдая, також складна ситуація із гуманітарними вантажами. Величезна проблема їхньої доставки, тому що всюди є обстріли.

"Є гуманітарний вантаж, але доставити і розвантажити його – це величезна проблема. Гуманітарні коридори, вивезти людей (окупанти. - Ред.) не дають", - зазначив очільник ОВА.

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