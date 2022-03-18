Офіс омбудсмена отримує скарги українок про зґвалтування російськими окупантами

З початку вторгнення Росії в Україну офіс уповноваженої з прав людини отримує скарги від українців про статеві злочини російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку відповіддь надав Офіс омбудсмена Людмили Денісової на запит "УП"

"З початку збройної агресії Росії проти України на "гарячу лінію" уповноваженого надходить інформація про вчинення військовослужбовцями Російської Федерації насильницьких злочинів, у тому числі проти статевої свободи та статевої недоторканості особи", -відзначається у повідомленні.

У Денісової повідомляють, що надалі передають цю інформацію до правоохоронців.

З початку війни у соцмережах з’являлися повідомлення про зґвалтування окупантами, котрі захоплювали українські містечка.

Крім того, про зґвалтування росіянами говорив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім під час розмови із представниками російського опозиціонера Олексія Навального.

Інформації про подібні злочини росіян в офіційних українських відомствах поки що немає, хоча у перші дні окупації у місті Херсон місцеві ЗМІ повідомляли про десятки скарг українок.

Також у перехоплених українськими захисниками розмовах окупанти хваляться своїм родичам у Росії про випадки зґвалтування.

На початку березня у розмові із британським аналітичним центром глава МЗС України Дмитро Кулеба також розповів про випадки зґвалтування.

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