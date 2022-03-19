Норвегія приєдналась до санкцій ЄС проти РФ, - МЗС

Уряд Норвегії приєднався до санкцій Європейського Союзу проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС країни.

"Найширший пакет санкцій, коли-небудь запроваджений Норвегією", унеможливить експорт технологій, товарів і послуг, які Росія могла б використати для ведення війни.

Також санкції вплинуть на фінансування російського режиму.

"Вони також націлені на осіб у Росії та Білорусі, які брали участь в ухваленні рішень та здійсненні незаконного нападу на Україну, а також у спробах виправдати вторгнення", - йдеться в повідомленні.

"Ці санкції сильно вдарять по російському режиму. Ми заморожуємо активи та забороняємо поїздки для окремих осіб і припиняємо деякі спрощення візового режиму для їхнього в’їзду до Норвегії, а також зупиняємо експорт, торгівлю та операції, які можуть безпосередньо стосуватися військової техніки росії або допомагати фінансувати чи сприяти війні проти України. Ми вводимо наші санкції разом з ЄС та іншими країнами, щоб гарантувати, що вони мають максимальний ефект", - додали в міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британський лорд Карлайл пропонує внести урядові структури Росії до списку терористичних організацій