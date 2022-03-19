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Повітряні сили ЗСУ зберегли від ракетних ударів ворога майже всю техніку та людей

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Повітряні сили ЗСУ зберегли від ракетних ударів ворога майже всю техніку та людей
Україна готувалася до всіх можливих сценаріїв нападу РФ, тож Повітряні сили ЗСУ на початку війни вивели з-під ракетного удару ворога майже всю техніку та людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"На початку повномасштабної війни 24 лютого ворог завдав масований ракетний удар. В хід пішли ракети "Калібр", "Іскандер", Х-55, Х-101 та інші. Першими цілями стали наші Повітряні сили: радіолокаційні станції, зенітні ракетні війська, військові аеродроми та авіація. Плюс противник намагався уразити командні пункти. Вони планували вивести все з-під контролю. Однак ми готувалися до таких сценаріїв, спрацювала розвідка, тому успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей", - повідомив речник.

Він також зауважив, що російське міноборони звітує про нібито знищення 90% українських аеродромів та майже всіх зенітних ракетних військ.

"Якщо так, то яким чином ми за два дні збили 16 цілей і продовжуємо їх знищувати? Ворог не має домінуючого положення в нашому небі. Частково він контролює повітряний простір, бо навезли дуже багато С-300, "Буків" і "Панцирів", але їх поступово знищують і "Байрактари", і артилерія", - наголосив Ігнат.

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За його словами, небо над Києвом, Житомиром та Харковом - це основні точки заходу ворожої авіації. Вони регулярно, як по годиннику, заходять великою групою літаків і, не входячи в зону ураження української ППО, бомблять передусім мирне населення. Однак ЗСУ знають, де це відбувається, беруть до уваги, оперативно коригують свою роботу і відпрацьовують по ворогу.

Речник нагадав, що захоплені російські пілоти самі зізнаються українським слідчим органам, що їхнє командування дало команду бомбити мирні будинки, яку вони виконували.

"У них усіх є легенда при потраплянні до полону. Однак більшість населення РФ підтримує дії терориста Путіна, вони не проти, аби нас знищували. Російські пілоти нічим не відрізняються від того населення", - зазначив Ігнат.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    БЕРЕЖИ БОГ ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ І САМІ ЗБРОЙНІ СИЛИ ТЕЖ!
  • Maxim Sobolsky
    Де ж вас виродків стільки поназбиралось? Ціла ************** набігла зі свома із пальця(чи може з пуя) висмоктаними алярмами та зрадами!😱 Маніпулють тим що людська психіка легше сприймає на віру негативну інформацію і властивістю мозку людини на якийсь час на цьому негативі "зациклюватися" - і впарюють різну "зраду": за три копи куплену на три боки луплену!
  • Мирон Левицький
    Україна готувалася до всіх можливих сценаріїв нападу РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3326618
    Треба говорити правду не Україна готувалась і її бездарне і злочинне керівництво, а збройні сили і їх командири.
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