Вірменія, Казахстан та Киргизстан вимагають від Росії платити мито в доларах
Як передає Цензор.НЕТ про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Фейсбуці.
"Вірменія, Казахстан і Киргизстан, що входять до складу так званого ЄАЕС (путінський конкурент Євросоюзу) відмовилися отримувати мита у рублях. Просять як і раніше – у доларах США", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше всі країни ЄАЕС отримували свою частку від мит у доларах, але через міжнародні санкції для росії та білорусі це стало неможливо.
"Раніше пропагандистські ЗМІ поширили повідомлення, що нібито країни ЄАЕС "досягнули домовленості щодо поетапного переходу до розрахунків у національних валютах". Але це, як часто буває з інформацією від пропагандистів, виявилося брехнею. Навіть "союзникам" рублі не потрібні", - зазначили в Центрі.