За час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано більше 180 тис. громадян, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що з блокадного Маріуполя вдалося вивезти більше 9 тисяч людей.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Україні працювали сім гуманітарних коридорів. Шість - у Сумській області, один на Донеччині. З блокадного Маріуполя вдалось вивезти більше 9 тис. людей. Загалом за час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано більше 180 тис. громадян України", - повідоми президент.
За словами Зеленського, доставлено сотні тонн найнеобхідніших продуктів. Водночас окупанти продовжують блокувати постачання гуманітарних вантажів по більшості напрямків в оточенні міст.