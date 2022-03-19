Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі - тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони", - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під приводом навчань Росія завела до Азовського моря десантні і бойові кораблі та ракетний катер, - Резніков. ВIДЕО