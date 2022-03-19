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Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря, - Генштаб ЗСУ

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Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі - тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Вони взагалі будуть намагатися весь південь і схід відрізати.А на втрати вони не дивляться.
  • Максим Мельніченко
    Щось незрозуміле. А Маріуполь вже не рахується? Махнули рукой? Хоча б спробу створити коридор для відходу наших бійців, якусь допомогу подати
  • tyson giger
    А Марик то как!!!!!)....вы там что, ****** совсем!!!?
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