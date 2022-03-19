Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря, - Генштаб ЗСУ
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі - тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони", - зазначається у повідомленні.