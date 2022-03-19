США зберігають занепокоєння щодо намірів Китаю допомогти Росії, - Білий дім

Після розмови в п'ятницю Джо Байдена і Сі Цзіньпіна Білий дім зберігає занепокоєння, що КНР може надати певну підтримку Росіі на тлі її збройного вторгнення в Україну.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо такі занепокоєння", - зауважила офіційна представниця адміністрації Байдена після віртуальної зустрічі лідерів двох країн.

"Президент (Байден - ред.) детально окреслив ускладнення й наслідки, які настануть, якщо Китай надасть матеріальну підтримку росії, котра чинить жорстокі напади на українські міста та мирне населення. І це те, за чим ми будемо стежити, весь світ стежитиме", - сказала Псакі.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати спостерігатимуть передусім за діями офіційного Пекіна, а не за його заявами.

Як повідомляв Цензор.НЕТ у п’ятницю відбулися онлайн-переговори між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном. За повідомленнями Білого дому, розмова тривала близько двох годин. Одне з головних питань перемовин стосувалося широкомасштабного вторгнення рф в Україну.