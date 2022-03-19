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США зберігають занепокоєння щодо намірів Китаю допомогти Росії, - Білий дім

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США зберігають занепокоєння щодо намірів Китаю допомогти Росії, - Білий дім
Після розмови в п'ятницю Джо Байдена і Сі Цзіньпіна Білий дім зберігає занепокоєння, що КНР може надати певну підтримку Росіі на тлі її збройного вторгнення в Україну.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо такі занепокоєння", - зауважила офіційна представниця адміністрації Байдена після віртуальної зустрічі лідерів двох країн.

"Президент (Байден - ред.) детально окреслив ускладнення й наслідки, які настануть, якщо Китай надасть матеріальну підтримку росії, котра чинить жорстокі напади на українські міста та мирне населення. І це те, за чим ми будемо стежити, весь світ стежитиме", - сказала Псакі.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати спостерігатимуть передусім за діями офіційного Пекіна, а не за його заявами.

Як повідомляв Цензор.НЕТ у п’ятницю відбулися онлайн-переговори між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном. За повідомленнями Білого дому, розмова тривала близько двох годин. Одне з головних питань перемовин стосувалося широкомасштабного вторгнення рф в Україну.

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Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Ну ладно ***** совсем тронулся головкой. Но Китаю это ,,нахуа,,? Хотят снова в каменный век?
  • Anatoliy A 006b9dda
    Думаю,в понедельник,с открытием торгов,Китайские компании потеряют немного денег. Как напоминание,что вместо производства айфонов есть альтернатива гонять воробьев палками
  • Yevhen Tarnavskyi
    Китайці не дурні. Хитрі, підступні, ненадійні, які завгодно, але не дурні. Якщо навіть Китай надасть якусь допомогу - то буде означати, що вони прорахували ризики і зиск в чомусь на їхню думку буде більший, ніж шкода. Але маю надію, що Байден добре і популярно пояснив товаришу Сі, що зараз лізти в то діло не варто.
    Єдині дурні, навіть не дурні, дов###би на Землі, що живуть в світі хворих фантазій, за ті фантазії готові знищіти власну країну за лічені місяці і самі кидаються в пекло - це бункерне ***** і оркостан. Китай не такий.
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