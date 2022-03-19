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Вантажі для нашої оборони завозитимуться в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики, - Зеленський

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Вантажі для нашої оборони завозитимуться в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про перезавантаження митної служби.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вантажі для нашої оборони, для наших людей завозитимуться в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Прибираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито – всі митні платежі", - наголосив президент.

За словами Зеленського, важливо, щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів.

За його словами, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та профільні комітети працюють над тим, щоб новації були підтримані і депутатами.

Читайте: Війну треба закінчувати. Пропозиції України на столі, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Tierre
    На час дії військового стану стягування хабаря митниками має прирівнюватись до мародерства.
  • Danger Zone
    ****, проснулся, верховный - уже две недели нардепы, волонтёры кричат о беспределе таможни и погранцов на всей западной границе по ввозу гуманитарки с Европы - многие вернулись обратно. Гандон.
  • Bat Bet
    Мисливські магазини не працюють, це так в нас населення може озброюватися для самозахисту від окупантів? Якщо можливо до нас запросити закордонних торговців зброєю,то треба це зробити,зараз в рази більше бажаючих стати мисливцями,мисливцями на русню!!!!!
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