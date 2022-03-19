Захисники Маріуполя полковник-морпіх Баранюк та командир "Азову" майор Прокопенко стали Героями України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 36-ї бригади морської піхоти полковнику Володимиру Баранюку та командиру полку "Азов" майору Денису Прокопенку звання "Герой України".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент заявив у своєму зверененні.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України, захисникам Маріуполя: командиру 36-ї Бригади морської піхоти - Баранюку Володимиру Анатолійовичу та командирові окремого загону спецпризначення "Азов" майору Прокопенку Денису Геннадійовичу.

Звання присуджено за мужність та ефективну оборону Маріуполя.

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