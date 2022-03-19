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Захисники Маріуполя полковник-морпіх Баранюк та командир "Азову" майор Прокопенко стали Героями України

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Захисники Маріуполя полковник-морпіх Баранюк та командир "Азову" майор Прокопенко стали Героями України
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 36-ї бригади морської піхоти полковнику Володимиру Баранюку та командиру полку "Азов" майору Денису Прокопенку звання "Герой України".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент заявив у своєму зверененні.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України, захисникам Маріуполя: командиру 36-ї Бригади морської піхоти - Баранюку Володимиру Анатолійовичу та командирові окремого загону спецпризначення "Азов" майору Прокопенку Денису Геннадійовичу.

Звання присуджено за мужність та ефективну оборону Маріуполя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріуполь продовжує бути українським містом. Боротьба триває! Чекаємо підходу основних сил", - полк "Азов". ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Билли Алва
    Дай Боже, щоб не посмертно. Тримайтесь хлопці!
  • Харьков Сумской
    Героям - Слава!
  • PREDATOR PREDATOR
    Ситуація з Маріуполем, нагадує якесь реаліті шоу. Всі спостерігають, що буде. Потім будуть казати, що можна було відбити місто.
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