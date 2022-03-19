Родинам, які прийняли переселенців, компенсують витрати на "комуналку", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що родинам, які розмістили у себе людей із території бойових дій або тимчасової окупації, відшкодують витрати на комунальні послуги.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я доручив Кабінету Міністрів розробити комплексну програму підтримки таких людей, наших громадян. Усіх, хто позбавлений, на жаль, дому через війну. Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент - фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих та дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей - там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна наша родина мали основу для життя.

Другий компонент - житловий. Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз. А також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни.

Третій компонент не менш важливий. Це підтримка родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації. Як мінімум, вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, пов’язані з перебуванням переселенців", - зазначив президент.

Глава уряду Денис Шмигаль найближчим часом роз’яснить усі деталі такої комплексної програми підтримки громадян, додав Зеленський.

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