Ворог намагається відновити наступ на Покровськ, Тривають бої за міста Рубіжне та Попасна, - Генштаб ЗСУ про ситуацію на Донбасі

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про бої, які точаться на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Уповідомленні відзначається: "На Слобожанському напрямку характер дій противника суттєвих змін не зазнав. Продовжуються спроби блокування міст Суми та Харкова, а також намагання відновити наступ у напрямку Покровська. Окупанти посилили угруповання за рахунок введення з території російської федерації двох підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Луганському напрямку загарбники здійснюють спроби встановлення контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, а також блокування Сєверодонецька.

В районі Рубіжного ворог закріпився на західних та північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід до південної частини міста. Тривають бої за місто Попасна".

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