Новини • Війна

Зеленський порівняв мітинг Путіна з армією РФ: "Уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів"

11 28527
Зеленський порівняв мітинг Путіна з армією РФ: "Уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів"
Президент Володимир Зеленський порівняв кількість присутніх на мітингу 18 березня у Москві з російською армією.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"В Москві прозвучало багато слів у зв'язку з річницею захоплення Криму. Відбувся великий мітинг. І я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності у столиці Росії було залучено близько 200 тисяч людей. 100 тисяч на вулицях, приблизно 95 тисяч – на стадіоні. Ось таку кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну.

Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів. І ще десятки тисяч поранених і скалічених людей", - наголосив президент.

За словами Зеленського, вже стільки російських втрат від цього вторгнення.

Також читайте: Родинам, які прийняли переселенців, компенсують витрати на "комуналку", - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Роман Романченков
    нам жопа...меня убъют...самка в ответ - так вам 3 миллиона выплатят? Или - сиди в окопе, не высовывайся, на них что нельзя какую-то бомбу сбросить? Нація пришелепкуватих виродків, зі схибленими мізками🤪
  • клаус хаус
    если учесть что это кацапы то я бы сказал потерь нет, по крайней мере для человечества так точно
  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Они все там моральные уроды и трупы. Достаточно послушать телефонные перехваты СБУ.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини