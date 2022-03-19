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Експрем'єр-міністр Великої Британії Кемерон поїхав до Польщі допомагати українським біженцям. ФОТО

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Колишній британський прем’єр Девід Кемерон розвозить мікровантажівкою по Польщі підгузки та аптечки для українських біженців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Sky News, відповідну фотографію Кемерон виклав на своїй сторінці у твіттері.

"Це буде довга дорога",- підписав він фото, на який сидить за кермом автомобілю.

Як зазначає видання, Девід Кемерон приїхав до Польщі з припасами для українських біженців. Він зазначає, що їздить разом із двома колегами з волонтерського проекту Chippy Larder.

Кемерон розповідає, що цей проект зібрав достатньо пожертв, щоб "заповнити невелику вантажівку всім: від підгузків до гігієнічних засобів, теплого одягу до аптечок".

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Топ коментарі

  • Oleh Hell OO f6d53811
    Респект Кемерону!
  • время
    Дякуємо за допомогу нашим людям.Смерть цапам!
  • Андрей Моисеенко 5be38f2c
    і це екс прем*єр міністр Великої Британії! А що роблять зараз наші екс чинуші? По погребам сидять? Щурі довбані.
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