Початковий план російських військових із захоплення України провалився, - Зеленський

Російські війська кинули на Харківщину вже навіть людей із навчальних центрів. Абсолютно непідготовлений контингент. Людей, які не витримують і півгодини в бою.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область, Сумщина, Чернігівщина, на півдні нашої держави – армія зупинила окупантів. Початковий план російських військових із захоплення нашої держави провалився. І відчувається, що вони не знають, що ще можна зробити з нами. Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, окрім жорстокої та помилкової тактики на виснаження нас, виснаження України.

Окрім постійних ударів по цивільному населенню, по мирних містах, по людях, по дітях, ракет, авіабомб, обстрілів з "Градів", "Ураганів". Нічого, окрім руйнації невійськової інфраструктури – житлових будинків, лікарень, шкіл, церков", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, ця тактика їхніх військових лише погіршує ситуацію для російської держави.

"Призводить до нових і нових руйнівних санкцій. Спонукає нових учасників приєднуватися до нашої антивоєнної коаліції. Дозволяє обʼєднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які намагалися залишатися нейтральними завжди", - додав він.

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