Байден не пропонував Китаю "пряники" за відмову від допомоги Росії, - Білий дім

США не пропонували Китаю жодних заохочень за допомогу у врегулюванні війни в Україні.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За словами Псакі, Байден не пропонував Сі Цзіньпіну жодних "пряників" (тобто заохочень) в обмін на згоду Китаю не допомагати Росії - навіть, наприклад, у вигляді зняття санкцій, раніше запроваджених щодо Китаю з інших приводів.

Псакі, втім, дала зрозуміти, що негативні наслідки для Китаю у разі, якщо він допоможе Росії, необов'язково набудуть форми санкцій.

Вона зазначила, що більшу частину двогодинної розмови двох лідерів говорив Байден: він докладно пояснював позицію Сполучених Штатів та кроки, зроблені США та їхніми союзниками у відповідь на агресію Росії проти України.

Також читайте: США зберігають занепокоєння щодо намірів Китаю допомогти Росії, - Білий дім