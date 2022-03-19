Воєнні злочини Путіна в Україні можна кваліфікувати як тероризм, - німецький політик

Воєнні злочини Росії в Україні дають підстави кваліфікувати режим Путіна як терористичний.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Робін Вагенер.

"Путін використовує страх і терор як політичну зброю - і проти України, і проти Європи. Розв'язана війна проти мирного населення, а також повідомлення про викрадення парамедиків ще раз розкривають огидний характер путінської диктатури. Страх - його мафіозний метод. Путін хоче, щоб його боялися всі, а він нічого не боявся. Але він уже переляканий ідеями демократії та свободи. Ідеями, які він утискає всередині власної країни та проти яких воює в Україні", - заявив політик.

Він наголосив, що воля вільного українського народу до протистояння російському терору вражає.

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"І ми погоджуємося з нашими українськими друзями - Путіну ніколи не перемогти європейський дух свободи, демократії та справедливості", - переконаний депутат Бундестагу.

"Воєнні злочини Путіна проти України кваліфікують путінську Росію як терористичний режим", - підсумував Вагенер.