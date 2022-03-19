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Хезболла заперечує відправку своїх бойовиків до України

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Хезболла заперечує відправку своїх бойовиків до України
Ліванський шиїтський рух Хезболла не відправляв своїх бойовиків в Україну для участі у війні на боці Російської Федерації, як про це раніше заявляв Путін.

Як Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі одного з ліванських телеканалів заявив лідер Хезболли Хассан Насралла.

"Ніхто з Хезболли – ні бійці, ні експерти – не прибували будь-куди, де точиться ця війна", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Росія нібито завербувала майже 16 тисяч добровольців із так званої армії очільника Сирії Башара Асада та шиїтського руху Хезболла для участі у війні проти України.

Як зазначалося, Путін буцімто наказав допомогти добровольцям із Близького Сходу дістатися "зони бойових дій".

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Топ коментарі

  • Калибан
    З уваги на те, що ні парашенці, ні сірійці апріорі не можуть не брехати - то поживемо-побачимо.
  • Серьога Харківський
    Даже хезболла не хочет зашквариться. Русское говно ссаное это ****** с рассеи опущенные и бородатые проститутки Дырова
  • BRZ 86
    русню писдят так, что хезболла крестится: да ну нах, мы туда никогда, ни ногой...
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