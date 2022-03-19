ЄС може направити заморожені активи росіян на відновлення України, - Bloomberg

Чиновники Європейського Союзу обговорюють можливість використання активів російських олігархів, які потрапили під санкції, для фінансування відновлення України після війни.

Про це інформує УНІАН із посиланням на Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Ідея перебуває на дуже ранній стадії, і рішення ще не ухвалено. За словами джерел, однією з можливостей було б використати активи для фінансування військових репарацій.

Рішення про те, що робити з цими активами, мають ухвалити країни-члени ЄС. Нині активи лише заморожені.

Нагадуємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти десятків російських олігархів, зокрема одних із найбагатших мільярдерів країни. Було заарештовано їхні яхти, приватні літаки та вілли. Лише Італія заморозила активів на суму майже 780 млн євро.

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