Понад 23% населення України було переміщено через війну з Росією, - ООН
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Майже 6,5 мільйона громадян були змушені покидати домівки в межах України через російсько-українську війну. Ще 3,3 мільйона виїхали за кордон із 24 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться у звіті ООН.
Загалом, кількість внутрішньо переміщених осіб і осіб, які тікали в інші країни, становить майже 9,8 мільйона людей, або понад 23% населення країни.
За даними Управління Верховного комісара з прав людини, вторгнення РФ призвело до 2149 жертв серед цивільного населення, зокрема 816 вбитих.
Реальні цифри, імовірно, набагато вищі, оскільки по всій країні тривають жорстокі зіткнення.
Ситуація у Маріуполі продовжує погіршуватися. Місцева влада поінформувала вже про понад 2350 загиблих, хоча справжня кількість жертв, вважають у ООН, може бути удвічі вищою.