"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди до Дарниці, Харкова, Дніпра, Краматорська і Запоріжжя на 19 березня
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"Укрзалізниця" додала евакуаційні поїзди до Дарниці, Харкова, Дніпра, Краматорська і Запоріжжя на 19 березня.
Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Подаємо графік додаткових поїздів.
- Київ, Дарницький вокзал:
1:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Харків;
8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;
17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.
- Харків:
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
9:40 - №229/230 Харків - Івано-Франківськ;
13:00 - №239/240 Харків - Львів.
- Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
- Краматорськ:
13:00 - №263/264 Краматорськ - Львів;
16:00 - №265/266 Краматорськ - Львів.
- Запоріжжя:
16:05 - №225 Запоріжжя - Ковель.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13