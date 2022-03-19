"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди до Дарниці, Харкова, Дніпра, Краматорська і Запоріжжя на 19 березня

"Укрзалізниця" додала евакуаційні поїзди до Дарниці, Харкова, Дніпра, Краматорська і Запоріжжя на 19 березня.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Подаємо графік додаткових поїздів.

Київ, Дарницький вокзал:

1:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Харків;

8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;

17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.

Харків:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;

9:40 - №229/230 Харків - Івано-Франківськ;

13:00 - №239/240 Харків - Львів.

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Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

13:00 - №263/264 Краматорськ - Львів;

16:00 - №265/266 Краматорськ - Львів.

Запоріжжя:

16:05 - №225 Запоріжжя - Ковель.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13

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