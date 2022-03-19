Шотландія та Уельс готові прийняти 4 тисячі українських біженців

Уряди Шотландії та Уельсу готові прийняти 4 тисячі біженців з України в межах програми Homes for Ukraine. Сполучене Королівство участі в процесі не бере.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це йдеться у спільній заяві урядів Шотландії та Уельсу.

Програма Homes for Ukraine передбачає, що біженці можуть домовитися про розміщення з фізичними чи юридичними особами, але Сполучене Королівство участі в процесі не бере.

Однак країни самі ініціювали державну допомогу для українців, домовившись, що Шотландія прийме 3 тисячі мігрантів, а Уельс - 1 тисячу.

В Центрі нагадують, що за останніми оцінками агентства ООН з питань міграції, майже 6,5 мільйона українців стали внутрішніми переселенцями та 3,2 мільйона людей виїхали за кордон через війну Росії.

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