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Bosch зупиняє виробництво на своїх заводах у Росії

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Bosch зупиняє виробництво на своїх заводах у Росії
Німецька компанія Bosch, яка, за даними ЗМІ, роками обходила санкції і постачала деталі для військової техніки РФ, зупиняє виробництво на своїх російських заводах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Німецький гігант визнав, що через проблеми постачання й доставок, можливо, доведеться піти з Росії.

Але, як зауважується, цей відхід відбувається на тлі заяв України про те, що "один з основних компонентів" для російських машин піхоти постачається саме Bosch.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Bosch постачає ці компоненти російським військовим "роками".

Наразі у Німеччині триває розслідування, щоби з’ясувати чи, таким чином, Bosch порушував санкції ЄС проти Москви.

Компанія каже, що розпочала власне розслідування, і сприймає звинувачення "дуже серйозно".

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Вже понад 300 компаній пішли з російського ринку унаслідок запроваджених проти РФ санкцій через війну в Україні.

Через проблеми з ключовими поставками деякі російські заводи вже оголосили про вимушені "канікули" у виробництві продукції.

Аналітики прогнозують економіці Росії дефолт у квітні.

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Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Фсё, ваш выход

  • Аллоизий
    Почему у нас нет столько западных заводов? Там и автозаводы, и всякие Боши, и Самсунги с ЛЖ и т.д. что ж за инвестклимат у нас в стране был все это время??
  • krot_lub
    В нас всякі новинські, шуфричі, бойки та інша наволоч свідомо знищували заводи, фабрики. Останнє що я знаю, новинський викупив миколаївський судноремонтний і порізав на метал, таке саме сталося з ЛАЗом
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