У Маріуполі йдуть бої за "Азовсталь": війська РФ обстрілами фактично знищили металургійний завод, - МВС
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У Маріуполі ідуть бої за "Азовсталь". Російські окупаційні війська обстрілами фактично знищили металургійний завод.
Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Ситуація в Маріуполі катастрофічна, зараз ідуть бої за "Азовсталь". За тими даними які є, ми можемо сказати, що втратили цей економічний гігант, один із найбільших заводів Європи фактично знищується", — повідомив Денисенко.