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У Маріуполі йдуть бої за "Азовсталь": війська РФ обстрілами фактично знищили металургійний завод, - МВС

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У Маріуполі йдуть бої за "Азовсталь": війська РФ обстрілами фактично знищили металургійний завод, - МВС
У Маріуполі ідуть бої за "Азовсталь". Російські окупаційні війська обстрілами фактично знищили металургійний завод.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Ситуація в Маріуполі катастрофічна, зараз ідуть бої за "Азовсталь". За тими даними які є, ми можемо сказати, що втратили цей економічний гігант, один із найбільших заводів Європи фактично знищується", — повідомив Денисенко.

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Топ коментарі

  • Володимир Волошин 55d42e7b
    тримайтесь Азовці
  • Frol Fedoroff
    Ну Ахметке уже пора определяться. Или он с Украиной или пусть валит на все четыре стороны. Мало ему было "убитой" Донбасс-ареной, теперь рашисты уничтожили "Азовсталь". Гуманитарной помощью Мариуполю рашистов становить не получается
  • Артемій Золотарь
    Вбити кацапо-окупанта - обов'язок кожного громадянина,бо це по закону та справедливості!Горіти всім кацапо-рашистам у пеклі!Виродки вони!!!
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