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У Генштабі підтвердили ліквідацію російського генерал-лейтенанта Мордвічова

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У Генштабі підтвердили ліквідацію російського генерал-лейтенанта Мордвічова
У Генштабі підтвердили ліквідацію командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу окупаційної армії генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генштабу.

"Внаслідок завдання вогневого ураження по противнику знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач 8-ї армії окупантів генерал-лейтенант Мордвічов ліквідований в Чорнобаївці, - ЗМІ

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
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  • Eight Wonder 56eae116
    Земля металлом.
  • BRZ 86
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