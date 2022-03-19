У Генштабі підтвердили ліквідацію російського генерал-лейтенанта Мордвічова
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У Генштабі підтвердили ліквідацію командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу окупаційної армії генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генштабу.
"Внаслідок завдання вогневого ураження по противнику знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова", - йдеться в повідомленні.