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Українці сьогодні і завтра блокуватимуть російські та білоруські фури на польському кордоні

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Українці сьогодні і завтра блокуватимуть російські та білоруські фури на польському кордоні
Українці планують блокувати проїзд білоруських та російських фур у Польщі.

Активісти закликали українців блокувати проїзд російських та білоруських фур на польському кордоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про заплановану акцію повідомила медіаекспертка та організаторка акції Ірина Земляна. Акції відбуватимуться 19 та 20 березня з 9:00 на кордоні Польщі з Білоруссю.

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"19 березня всі українці, що є в Польщі, мають бути на кордоні з Білоруссю Кукурикі-Козловичі (Kukuryki - Kozłowiczy) та блокувати його для проїзду російських та білоруських фур, які везуть товари в Росію", — написала вона у Facebook.

Українці сьогодні і завтра блокуватимуть російські та білоруські фури на польському кордоні 01

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Топ коментарі

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Это дело! Нужно по многим направлениям где роги торчат устраивать акции. Это укажет где подкручивать санкции
  • Владимир Науменко 7a99212c
    Украинцы режьте смело колеса и тенты русским и белорусам, бейте морды и не слушайте мы не причем, я вне политики и тд. Мы в Украине отобьемся от орды, а за вами второй фронт. Их заработанные деньги не должны идти в фашистскую орду, пусть возвращаются в свой мордор и пожинают прелести жизни при Путине. За детей Мариуполя!
  • Bob Fayn
    ТАК КажутьНа полной версии видеозаписи отчетливо слышны свист и выкрики.В сети появилась полная версия того фрагмента выступления Путина, которое сегодня в прямой трансляции неожиданно прервалось песней Олега Газманова. Похоже, что трансляцию срочно отключили, так как часть зрителей начала Путина освистывать.
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