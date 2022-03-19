Українці сьогодні і завтра блокуватимуть російські та білоруські фури на польському кордоні
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Українці планують блокувати проїзд білоруських та російських фур у Польщі.
Активісти закликали українців блокувати проїзд російських та білоруських фур на польському кордоні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про заплановану акцію повідомила медіаекспертка та організаторка акції Ірина Земляна. Акції відбуватимуться 19 та 20 березня з 9:00 на кордоні Польщі з Білоруссю.
"19 березня всі українці, що є в Польщі, мають бути на кордоні з Білоруссю Кукурикі-Козловичі (Kukuryki - Kozłowiczy) та блокувати його для проїзду російських та білоруських фур, які везуть товари в Росію", — написала вона у Facebook.