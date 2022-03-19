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Офіс Президента: Порошенко спровокував війну тим, що вніс членство в НАТО в Конституцію

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Офіс Президента: Порошенко спровокував війну тим, що вніс членство в НАТО в Конституцію
Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що однією з причин повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну стало закріплення колишньою владою в Конституції курсу на членство в НАТО.

Про це він сказав у п’ятницю, 18 березня, в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

"Порошенко, коли вносив це, то була його особиста передвиборча піар-технологія. Він тоді вже знав, що НАТО нас ніколи не прийме. І зараз не остання доля провини за військову агресію проти України лежить на тих, хто приймав і просував цю норму в Конституцію", – заявив Арестович, який з початку великої війни став одним із речників Банкової.

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Топ коментарі

  • Шимус
    Люся опять обосралась
  • Дмитрий Чуб
    Люся, как и Стефанчук, Подорляк и Агрохимия навязывают нам необходимость в ближайшем будущем поставить вопрос об исключения курса в НАТО из Конституции, нас просто готовят к согласию на этот пункт требования кацапов, собственно, наша переговорная группа фактически на это согласна.
  • Gozzalik salonu
    Может пора уже убирать эту говорящую голову с экранов
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